غلق 27 مطعم ومقهى لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية في الفيوم

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 01:41 م
بوابة الفجر
ريهام على
تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، عددًا من الشوارع والميادين إضافة لبعض المطاعم والمقاهي والمحال التجارية خلال جولةـ بمدينة الفيوم؛ لمتابعة أعمال النظافة والتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، فضلًا عن التأكد من التزام السائقين ومستقلى سيارات الأجرة بالقرارات التى أقرتها الدولة للتصدي لفيروس كرونا المستجد.

قال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، أن الجولة شملت شارعي بحر يوسف وأحمد شوقي، وميداني المسلة والسواقي، ومناطق باغوص والحادقة وكوبري مرزبان والشيخ سالم، ومحيط مركز شباب ناصر، لافتًا إلى أن المحافظ وجه بتشميع وغلق ٥ مطاعم بميدان الحواتم، وآخر بجوار كوبرى مرزبان "مصطفى كامل" وثالث بمنطقة كوبرى الشيخ سالم، ومطعمين بمنطقة السواقي، فضلًا عن غلق أحد منافذ بيع "السوبر ماركت" الكبرى، لعدم الالتزام بالاجراءات الاحترازية وعدم ارتداء الكمامات، كما وجه المحافظ بغلق معرض سيارات بمنطقة باغوص للتعدي على الرصيف وإشغال الطريق العام وتحرير المحاضر القانونية اللازمة.

وكشف المتحدث الرسمي، بأن محافظ الفيوم وجه بعمل كمين أمنى بميدان الحواتم، لمتابعة المركبات وسيارات الأجرة للتأكد من الالتزام بخطوط السير وعدد الركاب واتخاذ وسائل الحماية الشخصية من لبس الكمامات، والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، بعد أن رصد المحافظ إحدى سيارات الأجرة تسير عكس خط السير بالمخالفة بشارع النبوي المهندس، فضلًا عن عدم ارتداء الركاب للكمامات وزيادة عددهم عن العدد المقرر لاستقلال المركبة، وتم اتخاذ اللازم قانونًا حيال الواقعة.

وتابع المتحدث الرسمي، بأن محافظ الفيوم وجه برفع مستوى النظافة وتكثيف حملات رفع الإشغالات بمختلف الشوارع والميادين لظهور المحافظة بالمظهر الحضاري اللائق. 

وفي السياق نفسه قام الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم بجولة تفقدية بمركزى أبشواى وسنورس إضافة لمدينة الفيوم، للتأكد من التزام المواطنين والمطاعم والمقاهي والمحال التجارية بالالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية، ومتابعة أعمال النظافة بالقرى.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة الفيوم، بأن جولة نائب المحافظ شملت الطريق السياحى على بحيرة قارون والطريق السياحى بابشواى، وقرى الاعلام والمندرة بمركز الفيوم، وبيهمو والكعابي بسنورس، فضلًا عن منطقة كوبري بركات ومنطقة البارون على ساحل بحيرة قارون، وقرى شكشوك وطبهار وسنرو والعجميين بأبشواي، وطريق مطول، فضلًا عن تفقد بعض المناطق بمدينتي أبشواى والفيوم، ووجه بغلق بعض المطاعم والمقاهي بقرى بركات وشكشوك والمندرة، بواقع ٤ مطاعم بقرية بركات، وكافيه بشكشوك، وعدد٢ كافيه بقرية المندرة مركز الفيوم، فضلًا عن غلق مطعمين و3 كافيهات بمناطق متفرقة بساحل بحيرة قارون، لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والعمل بالأوقات غير المسموح بها للعمل.

وفي سياق متصل، تفقد المحاسب محمد أبو غنيمة سكرتير عام محافظة الفيوم، شوارع مدينة اطسا للتأكد من النظافة العامة والتزام المحال التجارية بالاجراءات الوقائية، وكذا تفقد مستشفى إطسا المركزى للتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية وتوافر أدوات الحماية الشخصية للأطقم الطبية فضلًا عن التأكد من توافر المستلزمات الطبية للمترددين على المستشفى.

كما قام المهندس أيمن عزت السكرتير العام المساعد للمحافظة بجولة تفقدية بمركز طامية، للتأكد من التزام المطاعم والمقاهي والمحال التجارية بالإجراءات الاحترازية والوقائية، ووجه بغلق مقهى، ومحلًا لبيع الإكسسوار، و"محل حلاقة" ومنفذًا لتجارة الخردة لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية والقرارات الوزارية.
غلق 27 مطعم ومقهى لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية في الفيوم
غلق 27 مطعم ومقهى لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية في الفيوم
غلق 27 مطعم ومقهى لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية في الفيوم
غلق 27 مطعم ومقهى لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية في الفيوم
غلق 27 مطعم ومقهى لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية في الفيوم
غلق 27 مطعم ومقهى لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية في الفيوم
غلق 27 مطعم ومقهى لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية في الفيوم
غلق 27 مطعم ومقهى لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية في الفيوم
غلق 27 مطعم ومقهى لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية في الفيوم
غلق 27 مطعم ومقهى لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية في الفيوم
غلق 27 مطعم ومقهى لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية في الفيوم
غلق 27 مطعم ومقهى لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية في الفيوم
غلق 27 مطعم ومقهى لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية في الفيوم
غلق 27 مطعم ومقهى لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية في الفيوم
غلق 27 مطعم ومقهى لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية في الفيوم
غلق 27 مطعم ومقهى لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية في الفيوم
غلق 27 مطعم ومقهى لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية في الفيوم
غلق 27 مطعم ومقهى لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية في الفيوم
غلق 27 مطعم ومقهى لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية في الفيوم
غلق 27 مطعم ومقهى لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية في الفيوم
غلق 27 مطعم ومقهى لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية في الفيوم
غلق 27 مطعم ومقهى لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية في الفيوم

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