رئيس الوزراء: إزالة أي معوقات تواجه المشروعات التنموية

استقبل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.





وبدأ رئيس الوزراء اللقاء، بالتأكيد أن الحكومة تعمل على إزالة أية معوقات قد تواجه المشروعات التنموية بمختلف القطاعات؛ من أجل الإسراع بمعدلات تنفيذها وفق التوقيتات الزمنية المحددة، سعيًا للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وخلال الاجتماع، استعرضت وزيرة التعاون الدولي أهم مجالات التعاون مع شركاء التنمية، والتي تستهدف النهوض بمعدلات التنمية الشاملة، من خلال المشروعات العديدة التي يتم تنفيذها في مختلف القطاعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يحقق جودة الحياة للمواطن.



وفي هذا الصدد، سلّطت وزيرة التعاون الدولي الضوء على أهم مجالات التمويل الموجه لوزارة الإسكان وفقا للمشروعات التي يتم تنفيذها مع الجهات المنفذة، مشيرة إلى أن هناك 32 مشروعا تصل قيمة المنح والتسهيلات التمويلية بها إلى 5656.8 مليون دولار.



وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن من بين هذه المشروعات، مشروع تزويد 240 قرية محرومة من مياه الشرب على مرحلتين، والذي يستهدف تقوية بعض المنشآت القائمة لإنتاج المياه والأنابيب وملحقاتها، والخزانات وتوفير احتياجات السكان من مياه الشرب، ومشروع إنشاء محطة تحلية مياه البحر لمدينة شرق بورسعيد، فضلا عن مشروع رفع كفاءة محطة معالجة الصرف الصحي بأبورواش.



كما أن هناك مشروعا لإقامة محطة معالجة مياه مصرف بحر البقر، الذي يعد أحد مكونات منظومة معالجة مياه مصرف بحر البقر، والتي يتم تنفيذها ضمن مشروعات برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء، إلى جانب مشروع تعزيز خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بكفر الشيخ، وغيرها من المشروعات التي تستهدف النهوض بمرفق المياه والصرف الصحي في عدد من المحافظات وخاصة في الصعيد ضمن برنامج إدارة مياه الشرب بصعيد مصر، إضافة إلى تطوير المناطق العشوائية، والبرنامج الشامل لتمويل الإسكان الاجتماعي، وغيرها من المشروعات الأخرى.



كما عرضت الدكتورة رانيا المشاط أهم مجالات التعاون مع وزارة البترول والثروة المعدنية بالتعاون مع شركاء التنمية، لافتة إلى أن هناك 6 مشروعات في هذا القطاع بتسهيلات تمويلية ومنح يصل إجماليها إلى 1091.20 مليون دولار، من بينها مشروع توسعة شبكات الغاز الطبيعي، وتطوير معمل تكرير أًسيوط، الذي يهدف إلى سد احتياجات مناطق الوجه القبلي من المنتجات البترولية.





كما تطرقت إلى مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والذي يستهدف توصيل الغاز الطبيعي إلى 2،3 مليون وحدة سكنية في 20 محافظة، فضلا عن التوسع في استخدام الغاز الطبيعي في المنازل بمختلف المحافظات.



كما قدمت الوزيرة، خلال الاجتماع، عرضا مختصرًا عن إجمالي التسهيلات التمويلية والمنح المقدمة لقطاع البيئة، والذي يشمل 4 مشروعات بإجمالي 234،4 مليون دولار، كما أوضحت أن قطاع الصحة يشهد تنفيذ 11 مشروعا بإجمالي 781.039 مليون دولار، وذلك لدعم وتطوير قطاع الرعاية الصحية وإنشاء وحدات رعاية صحية أساسية، إلى جانب تطوير المعهد القومي للأمراض المتوطنة والكبد، وتعزيز برنامج مصر لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، إضافة إلى إعادة تأهيل معهد التمريض الفني ببورسعيد.