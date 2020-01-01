هيثم الحريري يعلن تعافيه ونجله من فيروس كورونا
الأربعاء 08/يوليه/2020 - 01:36 م
محمد رجب - دينا حسن
كشف المهندس هيثم الحريري، عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، تعافيه هو ونجله من فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، وتماثلهما للشفاء، قائلا: "الحمد لله والشكر لله الذي أتم عليّ وعلي ابني ياسين بنعمة الشفاء، بفضل الله وبفضل دعواتكم المخلصة".
وأضاف "الحريري"، في بيان نشره عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "كل كلمات الشكر والتقدير والمحبة لا تكفي لحضراتكم جميعًا.. الاتصالات والرسائل التي لم تنقطع علي مدى ١٥ يوما منذ بداية الإصابة، كانت نعم العون والسند علي مرور هذه المحنة، ربنا يقدرني ويجعلني دائمًا عند حسن ظنكم بي ويعينني ويقدرني علي خدمتكم ورد حقكم وأفضالكم عليّ".
وأضاف عضو مجلس النواب، في بيانه، "لازم أعترف بكرم ربنا عليّ إن الأعراض كانت بسيطة الحمد لله والشكر لله.. ارتفاع درجة الحرارة في اليوم الأول والثاني فقط لا غير وراحة في المنزل لمدة أسبوعين، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي كل المرضي".
مستجدات أزمة كورونا في مصر
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 480 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 21718 حالة.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1057 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 67 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 77279 حالة من ضمنهم 21718 حالة تم شفاؤها، و 3489 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا