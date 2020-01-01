هيثم الحريري يعلن تعافيه ونجله من فيروس كورونا

كشف المهندس هيثم الحريري، عضو مجلس النواب عن دائرة محرم بك بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، تعافيه هو ونجله من فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، وتماثلهما للشفاء، قائلا: "الحمد لله والشكر لله الذي أتم عليّ وعلي ابني ياسين بنعمة الشفاء، بفضل الله وبفضل دعواتكم المخلصة".





وأضاف "الحريري"، في بيان نشره عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "كل كلمات الشكر والتقدير والمحبة لا تكفي لحضراتكم جميعًا.. الاتصالات والرسائل التي لم تنقطع علي مدى ١٥ يوما منذ بداية الإصابة، كانت نعم العون والسند علي مرور هذه المحنة، ربنا يقدرني ويجعلني دائمًا عند حسن ظنكم بي ويعينني ويقدرني علي خدمتكم ورد حقكم وأفضالكم عليّ".





وأضاف عضو مجلس النواب، في بيانه، "لازم أعترف بكرم ربنا عليّ إن الأعراض كانت بسيطة الحمد لله والشكر لله.. ارتفاع درجة الحرارة في اليوم الأول والثاني فقط لا غير وراحة في المنزل لمدة أسبوعين، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفي كل المرضي".



