"برميل مواد كاوية".. إحالة عاطلين بتهمة تصنيع المخدرات بالسلام للمحاكمة

انتهت نيابة السلام، اليوم الأربعاء، من إعداد أمر الإحالة الخاص بعاطلين بتهمة تصنيعهما مخدر الحشيش والترامادول داخل شقة بالسلام، كما أمرت بإحالتهما للمحاكمة فيما هو منسوب إليهما من اتهامات.





وتضمن أمر الإحالة، عددًا من أدلة الثبوت التي قادت المتهمين للمحاكمة، والتي جاء أولها أن المتهمين هما "أحمد. م" و"س. س"، عاطلان، ومسجلان ولهما قضايا جنائية سابقة، وبمواجهتهما أمام النيابة بالواقعة المنسوبة إليهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات لتصنيع المواد المخدرة بقصد الاتجار، وأقرا بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما من متحصلات تجارتهما الغير مشروعة.





وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة إخطارا من الرائد محمد السيسي رئيس مباحث قسم شرطة السلام ثانٍ مفادة ورود معلومات بقيام عاطلين مقيمان بدائرة القسم، بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في تصنيع المواد المخدرة "حشيش - أقراص ترامادول " بقصد الاتجار بها متخذين من الشقة سكن أحدهما مكانًا لممارسة نشاطهما الإجرامي.





وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما حال تواجدهما داخل شقة سكن أحدهما، وعُثر بداخلها على (8 قطع من جوهر الحشيش المخدر وزنت نحو 800 جرام - جوال بلاستيكي " كبير الحجم " يحوي خليط من مادة بيضاء اللون "تُستخدم في تصنيع عقار الترامادول المخدر " - 3 أكياس صغيرة الحجم تحتوي على كمية من مادة البودر المخدر - برميل أزرق اللون يحتوي مادة كاوية - مبلغ مالي - أدوات التصنيع).





وحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.





الداخلية: ضبط ٣٢٨ مخالفة غلق المحال والمطاعم خلال الحظر





وفي سياق آخر، تواصل الأجهزة الأمنية، توجيه حملاتها على كافة المقاهى والكافيتريات ومراكز الدروس الخصوصية، للتأكد من مدى التزام القائمين عليها بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس "كورونا".





وأسفرت الجهود خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج التالية، تم ضبط (203) قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط (5) قضايا فى مجال احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار.





وأسفرت الحملات، في ضبط (328) مخالفة فى مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية.





تواصل أجهزة وزارة الداخلية متابعتها - بكافة مديريات الأمن على مستوى الجمهورية- لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.





وفي سياق آخر، شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط ٣٣ قطعة سلاح نارى، ١٠٩ قضايا مخدرات وتنفيذ ٣٦١٨ حكما قضائيا متنوعا.





ونجحت فى مجال ضبط قضايا الأسلحة النارية والبيضاء، في ضبط (٣٣ قطعة سلاح نارى، بحوزة ٣١ متهما) وذلك على النحو التالى: رشاش جرينوف، (٣) بندقية آلية، ٣) بندقية خرطوش، (١) طبنجة، (٢٦) فرد محلى، ٦٢) طلقة مختلفة الأعيرة، (١٠) خزينة متنوعة، (١٤٨) قطعة سلاح أبيض.





وتمكنت فى مجال تنفيذ الأحكام، من تنفيذ (٣٦١٨) حكما قضائيا متنوعا، وذلك على النحو التالى: (١٣٧) حكم جناية، (١٢٤٤٣) حكم حبس جزئى، (٢٧٥٠) حبس مستأنف، (٢٢٣٧٠) حكم غرامة، (٥٩١٨) حكم مخالفة.





واستطاعت فى مجال ضبط التشكيلات العصابية، ضبط (٣) تشكيل عصابى ضما (٧) متهمين ارتكبوا (١٧) حادثا متنوعا، بينما فى مجال ضبط قضايا المخدرات، قامت بضبط ١٠٩) قضية مخدرات بحوزة (١١٦) متهم، ضُبط خلالها الآتى:



