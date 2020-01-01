هولندا تمنع وصول الوافدين من صربيا والجبل الأسود مرة أخرى

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 12:33 م
بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
أغلقت السلطات في هولندا حدودها أمام أشخاص من صربيا والجبل الأسود مرة أخرى، اليوم الأربعاء، بعد أسبوع من فتحها، مشيرة إلى ارتفاع سريع في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في كلا البلدين.

استعاد المسافرون من صربيا والجبل الأسود الوصول إلى هولندا في 1 يوليو عندما أعاد الهولنديون، وفقًا لإرشادات الاتحاد الأوروبي، فتح حدودهم إلى قائمة تضم 14 دولة خارج الكتلة.

لكن الحكومة قالت، إن ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس في صربيا والجبل الأسود أجبرها على إزالة تلك الدول من القائمة مرة أخرى، وأنه يتعين على المسافرين الهولنديين زيارتها فقط إذا لزم الأمر، كما أوردت وكالة "رويترز".

أعلنت صربيا إغلاقها في بلجراد خلال عطلة نهاية الأسبوع القادمة بسبب موجة فيروس كورونا المستجد، مما أثار أعمال شغب بين عشية وضحاها في العاصمة حيث أُصيب العشرات.

وفي وقت سابق من اليوم الأربعاء، أصدرت النمسا تحذيرات من السفر إلى بلغاريا ورومانيا ومولدوفا بسبب تفاقم وضع الفيروس هناك.

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