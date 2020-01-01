الإمارات ترسل طائرة مساعدات إلى أوروجواي لمكافحة كورونا

دعمت دولة الإمارات، أوراجواي بطائرة مساعدات تحتوي على 7 أطنان من الإمدادات الطبية، ووفقا لما نقلته وكالة أنباء الإمارات "وام".

وقالت الوكالة الإماراتية، إن المساعدات تهدف لدعم جهود 7 آلاف من العاملين في القطاع الصحي لاحتواء فيروس كورونا المستجد " كوفيد - 19".

وكان سعيد راشد عبيد سيف الزعابي سفير دولة الإمارات لدى جمهورية الأرجنتين سفير غير مقيم في أوروجواي، قال إن دولة الإمارات ترتبط بعلاقات تاريخية متميزة مع أوروجواي، وتميزت بطابع الصداقة والتوافق في المواقف السياسية والتعاون في مختلف المجالات.

وأضاف سعيد راشد عبيد سيف الزعابي: "إرسال المساعدات الطبية اليوم يؤكد حرص قيادة دولة الإمارات على تطوير وترسيخ العلاقات الودية وتوثيقها على الأصعدة كافة بين البلدين خاصة في مجال تعزيز الجهود الصحية والوقائية ودعم العاملين في المجال الطبي".

ويذكر أن دولة الإمارات، قدمت حتى اليوم، أكثر من 1046 طنا من المساعدات لأكثر من 71 دولة، استفاد منها أكثر من مليون من العاملين في المجال الطبي.