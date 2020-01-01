غدًا.. آيتن عامر ضيفة أحمد الهواري ببرنامج "وشوشة"

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 12:35 م
بوابة الفجر
هبة أحمد



يستضيف الإعلامي أحمد الهواري غدًا في برنامجه "وشوشة"،المُذاع عبر قناة "النهار"،الفنانة آيتن عامر، وتُذاع الحلقة في تمام الساعة ٨ مساءً.

وتتحدث آيتن عامر في ذلك اللقاء عن بداياتها في مجال التمثيل، وعن كواليس مسلسلها الآخير "فرصه تانية"، الذي تم عرضه في السباق الرمضاني الماضي، و تكشف أيضًا عن أعمالها القادمة وغيرها من الموضوعات.

يُشار أن مسلسل "فرصة تانية"، هو من تأليف مصطفى جمال هاشم، معالجة دراما محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج شركة سينرجي، بطولة ياسمين صبري، أحمد مجدي، هبة مجدي، دياب، إدوارد، محمود البزاوي، هبة عبدالغني، سارة الشامي، محمد أبو داوود، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، محمد جمعة.

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