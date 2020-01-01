صفوت الشريف يتصدر جوجل بعد عودته إلى سجن "طرة"

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 12:23 م
صفوت الشريف
صفوت الشريف
صفوت الشريف ، جرت المحاكمة المعروف إعلامياً بـ"محاكمة القرن" على نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وكل أفراد نظامه تحقيقاً لمبدأ العدالة، عقب ثورة 25 يناير 2011، من أجل التحقيق في بعض التهم التي نسبت إليهم.

صفوت الشريف مطلوب

وتصدر وزير الإعلام الأسبق صفوت الشريف تريند محرك البحث جوجل، اليوم الـ8 من يوليو 2020، عقب عودته إلى سجن الطرة، يوم أمس الثلاثاء، بعد مرور أكثر من 7 سنوات على قرار إخلاء سبيله في قضية إهدار المال العام.

صفوت الشريف يسلم نفسه

وسلم صفوت الشريف نفسه إلى حرس محكمة النقض بدار القضاء العالي، تنفيذًا للحكم الصادر ضده بقضية الكسب غير المشروع، وحجزت محكمة النقض الطعن الذي قدمه، أمس الثلاثاء، على حكم سجنه 3 سنوات في القضية، لجلسة 15 سبتمبر للنطق بالحكم.

صفوت الشريف بقائد حرس محكمة النقض

وذهب وزير الإعلام الأسبق خلال حكم الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، صباح الثلاثاء، إلى قائد حرس محكمة النقض، ليتم التحفظ عليه إعمالًا للقانون، وبعد انتهاء الجلسة أرسل إلى سجن طرة حتى موعد النطق بالحكم.

سبب عودة صفوت الشريف

وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب عودة صفوت الشريف إلى سجن طرة، مرة أخرى قبل الفصل من قبل محكمة النقض في قضية الكسب غير المشروع، وذلك بسبب صدور حكم ضده من محكمة جنايات جنوب القاهرة، في 9 سبتمبر 2018- حكم ثاني درجة- بالسجن 3 سنوات، وغرامة 99 مليونا و49 ألفا و794 جنيها في قضية "الكسب غير المشروع"، لكنه طوال الفترة الماضية كان مختفيًا.

طعن صفوت الشريف

وتقدم صفوت الشريف بطعن على الحكم أمام محكمة النقض، وكان محددًا له جلسة اليوم، وبالتالي فإن صفوت الشريف كان مضطرًا لتسليم نفسه إلى جهة التنفيذ قبل نظر الجلسة، باعتبار أن عدم حضور المتهم للجلسة وتسليم نفسه يدفع المحكمة إلى الحكم بعدم قبول النقض.

قرار المحكمة بشأن صفوت الشريف

وتوجه صفوت الشريف بنفسه طواعيةً، إلى جهة التنفيذ، كي يتمكن من الاستمرار في نظر الطعن على الحكم الصادر ضده بقضية الكسب غير المشروع، ولم تصدر محكمة النقض قرارًا جديدًا بحبسه، ولكنه محبوسًا بناء على الحكم الصادر ضده مسبقًا من محكمة الجنايات بالسجن 3 سنوات.

حجز طعن صفوت الشريف

وقررت محكمة النقض، حجز الطعن المقدم من صفوت الشريف وزير الإعلام الأسبق، على حكم سجنه 3 سنوات في قضية الكسب غير المشروع، لجلسة 15 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

إلغاء الحكم الصادر ضد صفوت الشريف

يُذكر أن محكمة النقض ألغت في وقت سابق حكم أول درجة صدر بحق وزير الإعلام الأسبق  صفوت الشريف ونجله ، بالسجن 5 سنوات والغرامة 209 ملايين و700 ألف جنيه، لاتهامهما باستغلال النفوذ، والحصول على كسب غير مشروع، وقررت إعادة محاكمتهما أمام دائرة أخرى.

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