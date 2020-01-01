رئيس نادي القضاة يحضر محاكاة لمحكمة إليكترونية بالجامعة البريطانية

أعرب المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادي قضاة مصر والمستشار رضا محمود السيد وكيل النادي، عن سعادته لقبول دعوة الدكتور حسن عبد الحميد عميد كلية القانون بالجامعة البريطانية، لحضور محاكاة لمحكمة إلكترونية تدريبية في المنازعات المدنية والتجارية لطلاب الفرقة الثالثة من الكلية بإشراف المستشار الدكتور فهر عبد العظيم والمستشار وسيم سويلم، وكان ذلك في حضور لفيف من المتخصصين على رأسهم السيد الأستاذ الدكتور أحمد حمد رئيس الجامعة البريطانية.





وبدأت المحاكاة من الساعة الوحدة ظهرا حتى الثالثة مساء بقيام عدد من طلاب الفرقة الثالثة بالكلية بأداء المحاكمة الصورية الإلكترونية لنزاع تجاري بكافة مراحل الدعوى من الاتفاق مع المحامي وعمل التوكيل اللازم وإعلان صحيفة الدعوى وإثبات الحضور بالجلسات والمداولة في الحكم ثم صدور حكم أول درجة والطعن عليه وعقب ذلك صدور الحكم الاستئنافي.





وكان يتم رفع كافة هذه المستندات للحاضرين على المنصة الإليكترونية أثناء أداء المحاكاة على برنامج ( Microsoft Teams ).





وأشاد الحاضرون جميعا بالفكر التطبيقي المتقدم الذي تم انتهاجه في هذه المحاكاة كأحد البرامج التعليمية القانونية.





وثمن عبد المحسن، الدعوة الكريمة والمجهود المبذول من الطلاب والمشرفين ومن الكلية والجامعة على اهتمامها بهذا البرنامج التعليمي القانوني، مؤكدا على ضرورة الاستفادة القصوى من استخدام التكنولوجيا في إجراءات التقاضي عن بعد لا سيما وبعد انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وتمنى أن تحذو جميع كليات الحقوق والقانون هذا المنهج التطبيقي في الدراسات القانونية مما له من أثر بالغ في ارتباط الطالب بالواقع العملي للنظريات القانونية والأراء الفقهية التي يقوم بدراستها .





وأكد، في نهاية اللقاء إن القضاء المصري يشق طريقه بثبات في خطوات واعدة نحو اتخاذ إجراءات فاعلة تجاه التقاضي عن بعد في ظل توجيه رئيس الجمهورية بتطوير المنظومة القضائية والتحركات الفاعلة لوزير العدل في هذا الشأن، وأنه من المنتظر أن يتم الإعلان قريبا عن خطوات تنفيذية في هذا المجال، وهو الأمر الذي يؤكد السعي الجاد نحو مواكبة القضاء المصري لكافة الأنظمة القضائية المتطورة.



