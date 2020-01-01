السجن عام لعامل لاتجاره في المواد المخدرة بالإسكندرية

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 12:21 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار شوقي إبراهيم الزقم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار أحمد محمود إبراهيم، والمستشار محمد هيثم عزت مزيد، وأمانة سر عادل عزت، ومصطفي حسان، بالسجن سنة لعامل بمصنع لاتهامة بحيازة مواد مخدرة.

وتعود القضية رقم 938 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة كرموز عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة كرموز يفيد بالقبض علي شخص بحوزته كمية من المخدرات بدائرة القسم.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة كرموز، إلى أنه حال المرور الأمني بدائرة القسم أبصرت القوة الأمنية المدعو "أ.ح.ه" 20 سنة عامل بمصنع ملابس أثناء قيادته توك توك بالطريق عكس الاتجاه تم استيقافه وبتفتيشة عثر معه على علبة سجائر بداخلها عدد 11 قطعة لمخدر الحشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة للاتجار بمحل سكنة وبعرضه على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها على المتهم.

مستجدات أزمة كورونا في مصر
وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 480 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 21718 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1057 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 67 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 77279 حالة من ضمنهم 21718 حالة تم شفاؤها، و 3489 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.

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