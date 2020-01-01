السجن عام لعامل لاتجاره في المواد المخدرة بالإسكندرية

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار شوقي إبراهيم الزقم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار أحمد محمود إبراهيم، والمستشار محمد هيثم عزت مزيد، وأمانة سر عادل عزت، ومصطفي حسان، بالسجن سنة لعامل بمصنع لاتهامة بحيازة مواد مخدرة.





وتعود القضية رقم 938 لسنة 2020 جنايات قسم شرطة كرموز عندما تلقي مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة كرموز يفيد بالقبض علي شخص بحوزته كمية من المخدرات بدائرة القسم.





وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة كرموز، إلى أنه حال المرور الأمني بدائرة القسم أبصرت القوة الأمنية المدعو "أ.ح.ه" 20 سنة عامل بمصنع ملابس أثناء قيادته توك توك بالطريق عكس الاتجاه تم استيقافه وبتفتيشة عثر معه على علبة سجائر بداخلها عدد 11 قطعة لمخدر الحشيش ومبلغ مالي وهاتف محمول وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة للاتجار بمحل سكنة وبعرضه على النيابة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها على المتهم.



