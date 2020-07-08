أسعار الذهب اليوم تصل لمستوى قياسي.. وعيار 21 يقترب من 800 جنيه

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 12:13 م
بوابة الفجر
شهدت أسعار الذهب قفزة كبيرة خلال منتصف التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 8-7-2020، حيث وصل سعر الجرام عيار 21 إلى نحو 799 جنيها، على خلفية الارتفاع الكبير الذهي شهده السعر العالمى مسجلا مستوى 1800 دولار للأوقية لأول مرة وجاءت الأسعار اليوم على النحو التالي:

 من جانبه قال ايهاب واصف رئيس شعبة المشغولات الذهبية باتحاد الغرف التجارية ان السبب وراء القفزة التي شهدها الذهب المحلى هى ارتفاع سعر الاوقية العالمية ليتجاوز مستوى 1800 دولار لاول مرة 


سعر الذهب في مصر الآن

عيار ١٨ : 684.85
عيار ٢١ : 799
عيار ٢٤ : 913.10
الجنيه الذهب : 6392
السعر العالمي : 1802

أسعار الذهب في مصر خلال بداية التعاملات الصباحية

سعر الذهب عيار 18 : 682.25 جنيهًا للجرام .

سعر الذهب عيار 21 : 796 جنيهًا للجرام .

سعر الذهب عيار 24 : 909.70 جنيهًا للجرام 

الجنيه الذهب : 6368

أسعار الذهب العالمي اليوم الأربعاء

ارتفع سعر الذهب العالمي اليوم مسجلا مستوى 1800 دولار للأوقية مع التقاط المستثمرين الأنفاس عقب موجة صعود غذاها تنامي الإصابات بكورونا وآمال بمزيد من إجراءات التحفيز من مجلس الاحتياطي الاتحادي.


ولم يطرأ تغير يذكر على الذهب في المعاملات الفورية عند 1794.04 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0459 بتوقيت جرينتش عقب ملامسة أعلى مستوى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2011 عند 1796.93 دولار وبما يقل بضعة دولارات فقط عن مستوى 1800 دولار الرئيسي.

 

وهبط الذهب في التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 0.2 بالمئة إلى 1806.90 نقطة.

وقال ستيفن اينس المحلل في شركة الخدمات المالية أكسي كورب ”يظل التركيز الرئيسي على الولايات المتحدة.

 

”إذا استمر المنحنى حادا ولم يكبح الفيروس، سوف نتخطى مستوى 1800 دولار فقط لأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيكون مضطرا لإضافة المزيد من التحفيز“.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاديوم 0.5 بالمئة إلى 1907.30 دولار للأوقية، وفقد البلاتين 0.4 بالمئة إلى 832.15 دولار، وخسرت الفضة 0.2 بالمئة إلى 18.27 دولار.


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