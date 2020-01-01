سيلفر: دوري السلة الأمريكي مهدد بالإلغاء

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 12:17 م
بوابة الفجر
حذر مفوض رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين "ان بي ايه" آدم سيلفر من أن "تفشيا مهما" لفيروس كورونا المستجد في صفوف الأندية، سيطيح باستئناف الموسم أواخر الشهر الجاري.

وعلقت منافسات الدوري اعتبارا من 11 مارس بسبب "كوفيد-19". ومن المقرر ان يستأنف بموجب صيغة معدلة ومختصرة تشارك فيها 22 من الفرق الـ30 في البطولة، على ان تنطلق في مجمع ديزني وورلد في مدينة أورلاندو بولاية فلوريدا في 30 يوليو.

وستقام المباريات دون جمهور، وبموجب إجراءات صحية تشمل إخضاع الجميع لفحوص دورية لكشف "كوفيد-19"، على ان تقيم كل الفرق في المجمع الذي بات يصطلح على تسميته "الفقاعة".

وفي تصريحات الثلاثاء، توقع سيلفر ان يكون عدد من اللاعبين الآتين الى فلوريدا، مصابين بالفيروس، لكنه رأى ان تسجيل إصابات إضافية بعد دخول أفراد الفرق في الحجر الصحي في المجمع، سيتسبب بمشكلة أكبر للدوري.

وأوضح "بالتأكيد اذا تم تسجيل أي تفّشٍ مهم على الاطلاق ضمن المجمع، سنضطر للاغلاق مجددا".

وتابع "سيكون مثيرا للقلق في حال دخلوا (اللاعبون) في فترة الحجر الصحي، وخضعوا بعدها لفحوص إيجابية"، مشيرا الى انه عندها "سندرك ان ثمة فجوة في فقاعتنا".

وأبدى سيلفر أمله في أن تكون الاجراءات التي سيتم اتخاذها على هامش المباريات المستأنفة، آمنة بما يكفي لانهاء الموسم، لاسيما لجهة الفحوص الدورية التي ستجرى، واعتماد التتبع لرصد أي مخالطة بين شخص خضع لفحص جاءت نتيجته إيجابية، وآخرين.

وأوضح "يمكننا تحليل الفيروس ومحاولة التتبع لنرى اذا كانت ثمة أكثر من حالة واحدة"، مشددا في الوقت عينه على ضرورة عدم إبداء "أي مستوى من الثقة، أعلى من اننا نتبع البروتوكولات (الصحة) ونأمل في ان ينجح الأمر كما خططنا له".

وتعد الولايات المتحدة أكثر الدول تأثرا بـ"كوفيد-19" في العالم، وتشهد تسارعا في حالات الإصابة في الآونة الأخيرة. وسجلت الثلاثاء أكثر من 60 ألف إصابة في الساعات الأربع والعشرين المنصرمة، في رقم قياسي منذ بدء الوباء، ما رفع عدد الإصابات الإجمالية الى نحو ثلاثة ملايين، بينما تخطى عدد الوفيات عتبة 131 ألف شخص.

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