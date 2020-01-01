أزهر الإسكندرية: لا شكاوي من امتحان الفلسفة والمنطق

أدى طلاب الثانوية الأزهرية بالإسكندرية القسم الأدبي، اليوم الأربعاء، امتحانهم في مادة: الفلسفة والمنطق، كما أدى طلاب معهد العلوم الإسلامية امتحانهم في مادة: الأدب والنصوص والمطالعة.

وتابع الشيخ أحمد هاشم رئيس الإدارة المركزية، والشيخ خميس محمد مدير عام العلوم العربية والشرعية، تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية، واتخاذ التدابير الصحية؛ للمحافظة على سلامة وأمن الجميع.

وقال الشيخ أحمد هاشم، إن الإمتحان جاء اليوم في مستوى الطلاب، ومطابق للمناهج المقررة، مؤكدا أن دور الأمن مفعل داخل وخارج اللجان، واللجان يسودها الهدوء.





كانت وزارة الصحة والسكان، أعلنت أمس الثلاثاء، عن خروج 480 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 21718 حالة حتى الأمس.





وأشار المتحدث الرسمي للوزارة، إلى تسجيل 1057 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، فضلًا عن وفاة 67 حالة جديدة.





وقال المتحدث: إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا، مضيفًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الثلاثاء، هو 77279 حالة من ضمنهم 21718 حالة تم شفاؤها، و3489 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.



