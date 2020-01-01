فرج عامر: إنجازات غير مسبوقة للدولة في ملف العشوائيات

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 12:16 م
فرج عامر
فرج عامر
الفجر
أشاد المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة في البرلمان، بتصريحات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، التى أعلن فيها استثمار الدولة مليارات الجنيهات لتحقيق هدف نبيل، يتمثل في توفير "حياة كريمة"، لأهالينا سكان المناطق العشوائية.

وأكد "عامر" في بيان اليوم الأربعاء، أن إنجازات الدولة في ملف العشوائيات شهد تحقيق نجاحات كبيرة وغير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث، وأكبر دليل على ذلك المشروعات المهمة التى افتتحها السيسي لصالح البسطاء والفقراء من الشعب المصرى.

وأوضح أن السيسي نجح بكل كفاءة واقتدار في جعل حق السكن لغير القادرين هو حق رئيسى وجوهرى من حقوق الإنسان المصرى.

ووجه محمد فرج عامر، التحية والتقدير للرئيس السيسي، الذى وفر الآلاف من الوحدات السكنية لغير القادرين بالمجان مع تجهيزها لهم على أعلى مستوى.

وأكد أن ما حدث من اهتمام كبير من الدولة بإزالة المناطق العشوائية الخطرة وتوفير وحدات سكنية لقاطنيها يدعو إلى الفخر والاعتزاز، ويؤكد أن كل ماتفعله الدولة المصرية هو لصالح المواطنين وفى القلب منهم البسطاء والفقراء.

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