فايلر يجتمع مع طبيب الأهلي من أجل الإطمئنان على إصابة مدافعه

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 12:14 م
بوابة الفجر
محمد الصو
حرص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على عقد جلسة خاصة مع خالد محمود طبيب الفريق، من أجل الاطمئنان على إصابات الفريق.

وتطرق المدير الفني، مع طبيب الفريق للحديث حول موعد إستعادة خدمات سعد الدين سمير مدافع الفريق، من الإصابة التي تعرض لها في بداية الموسم الجاري.

وأكد محمود، بأن اللاعب يخوض حاليًا برنامجه التأهيلي، وأنه بدأ يتعافى بنسبة كبيرة من إصابته بوتر إكيليس، على أن يخضع للأشعة والفحص الطبي خلال الأيام المقبلة لتحديد موعد عودته للتدريبات.

وعاد السويسري رينيه فايلر المدير الفني، للقاهرة مساء الإثنين الماضي بعد غيابه من أجل التواجد في بلاده بسبب الإجازة التي حصل عليها للإطمئنان على إسرته.

وكان أمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي، أعلن أمس الثلاثاء عن تجديد عقد سعد سمير، لمدة ثلاث مواسم مقبلة بخلاف الموسم الحالي.

أخبار تهمك

لمسة وفاء من الحكومة لـ"العصار" و"القباج".. و3 ملفات في الاجتماع الأسبوعي

منذ أقل من ساعتين

حصد أرواح 200 مليون.. طبيب يكشف وباء ظهر حاليا في الصين (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل| الصحة العالمية تعلن خبرا صادما.. أدلة مبدئية تؤكد انتقال كورونا عبر الهواء

منذ حوالي 19 ساعة

تركي آل الشيخ يوجه رسالة دعم إلى المرأة: أهم مكونات المجتمع

منذ حوالي 13 ساعة

فايلر يفاجئ "أزارو" بقرار مثير

منذ ساعة

تامر حسني ينفي إصابته بـ"كورونا" ويطمئن جمهوره من خلال "الفجر الفني": أنا بخير

منذ حوالي 18 ساعة

سموحة يخطف هدف الزمالك بالميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعتين

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة عن أرقام الإصابات

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي في ورطة بسبب إكرامي وفتحي

منذ حوالي 3 ساعات

قبول استئناف زوجة "شادي محمد" على حبسها بتهمة السرقة

منذ أقل من ساعة

مانشستر سيتي يوجه صدمة قوية لكبار أوروبا في صفقة بديل ساني

منذ ساعة و 27 دقيقة

سر عدم مشاركة "لالانا" في مباريات ليفربول

منذ 35 دقيقة

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الطبيب المعالج لرجاء الجداوي متأثرا بكورونا

منذ حوالي 19 ساعة

تعنت إثيوبيا مستمر.. 3 تحركات غريبة لأديس أبابا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 23 ساعة

الصحة: تسجيل 1057 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و67 وفاة

منذ حوالي 15 ساعة

ما هي مخالفات البناء التي لا يجوز فيها التصالح.. متحدث الوزراء يجيب

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:12 ص

لمسة وفاء من الحكومة لـ"العصار" و"القباج".. و3 ملفات في الاجتماع الأسبوعي

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة عن أرقام الإصابات

04:59 ص

عاجل| الصحة العالمية تعلن خبرا صادما.. أدلة مبدئية تؤكد انتقال كورونا عبر الهواء

06:25 م

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الطبيب المعالج لرجاء الجداوي متأثرا بكورونا

05:55 م

تركي آل الشيخ يوجه رسالة دعم إلى المرأة: أهم مكونات المجتمع

12:21 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»