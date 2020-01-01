الأوبرا تبدأ نشاطها بسهرة طربية على مسرح النافورة

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 12:12 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
تبدأ دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر نشاطها الفنى بسهرة طربية تقام فى الثامنة مساء الخميس 9 يوليو على مسرح النافورة الخارجى بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة الدكتور مصطفى حلمى ويحيها نخبة من نجوم الاوبرا هم مي فاروق ، احمد عفت ، صابرين النجيلي ، ياسر سليمان وعازف الكلارينيت محمد فوزى الذي يشارك لاول مرة وتتضمن باقة مختارة من اهم اعمال الموسيقى العربية التى شكلت جزء من الوجدان الفنى للامة.


كما يستقبل مسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية " الجمهور فى الثامنة مساء الجمعة 10 يوليو بحفل لفرقة اوبرا الاسكندرية للموسيقي والغناء العربي بقيادة المايسترو ايهاب عبد الغفار ويضم باقة مختارة من اعمال الموسيقى العربية منها يا اسكندراني -٣سلامات - زي الهوا اداء ياسر سعيد ، من بحري وبنحبوه - وحشتوني - العيون السود تشدو بهم شروق ، اسكندرية تاني - ايو والله - يا حبايبى يا غايبين اداء محمد الخولي ، شط اسكندرية - ان راح منك يا عين - عيناك ليال صيفية تتغنى بهم ندي غالب ويختتم الحفل بمشاركة جميع المطربين فى اداء اغنية عمار يا اسكندرية .

أخبار تهمك

قبول استئناف زوجة "شادي محمد" على حبسها بتهمة السرقة

منذ ساعة

عاجل| الصحة العالمية تعلن خبرا صادما.. أدلة مبدئية تؤكد انتقال كورونا عبر الهواء

منذ حوالي 19 ساعة

لمسة وفاء من الحكومة لـ"العصار" و"القباج".. و3 ملفات في الاجتماع الأسبوعي

منذ أقل من ساعتين

مانشستر سيتي يوجه صدمة قوية لكبار أوروبا في صفقة بديل ساني

منذ ساعة و نصف

فايلر يفاجئ "أزارو" بقرار مثير

منذ ساعة

الأهلي في ورطة بسبب إكرامي وفتحي

منذ حوالي 3 ساعات

سموحة يخطف هدف الزمالك بالميركاتو الصيفي

منذ أقل من ساعتين

تامر حسني ينفي إصابته بـ"كورونا" ويطمئن جمهوره من خلال "الفجر الفني": أنا بخير

منذ حوالي 18 ساعة

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة عن أرقام الإصابات

منذ حوالي 8 ساعات

حصد أرواح 200 مليون.. طبيب يكشف وباء ظهر حاليا في الصين (فيديو)

منذ حوالي 19 ساعة

تعنت إثيوبيا مستمر.. 3 تحركات غريبة لأديس أبابا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 23 ساعة

الصحة: تسجيل 1057 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و67 وفاة

منذ حوالي 15 ساعة

ما هي مخالفات البناء التي لا يجوز فيها التصالح.. متحدث الوزراء يجيب

منذ حوالي 15 ساعة

تركي آل الشيخ يوجه رسالة دعم إلى المرأة: أهم مكونات المجتمع

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الطبيب المعالج لرجاء الجداوي متأثرا بكورونا

منذ حوالي 19 ساعة

سر عدم مشاركة "لالانا" في مباريات ليفربول

منذ 37 دقيقة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
11:12 ص

لمسة وفاء من الحكومة لـ"العصار" و"القباج".. و3 ملفات في الاجتماع الأسبوعي

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة عن أرقام الإصابات

04:59 ص

عاجل| الصحة العالمية تعلن خبرا صادما.. أدلة مبدئية تؤكد انتقال كورونا عبر الهواء

06:25 م

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الطبيب المعالج لرجاء الجداوي متأثرا بكورونا

05:55 م

تركي آل الشيخ يوجه رسالة دعم إلى المرأة: أهم مكونات المجتمع

12:21 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»