الأوبرا تبدأ نشاطها بسهرة طربية على مسرح النافورة

تبدأ دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر نشاطها الفنى بسهرة طربية تقام فى الثامنة مساء الخميس 9 يوليو على مسرح النافورة الخارجى بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة الدكتور مصطفى حلمى ويحيها نخبة من نجوم الاوبرا هم مي فاروق ، احمد عفت ، صابرين النجيلي ، ياسر سليمان وعازف الكلارينيت محمد فوزى الذي يشارك لاول مرة وتتضمن باقة مختارة من اهم اعمال الموسيقى العربية التى شكلت جزء من الوجدان الفنى للامة.









كما يستقبل مسرح سيد درويش " اوبرا الاسكندرية " الجمهور فى الثامنة مساء الجمعة 10 يوليو بحفل لفرقة اوبرا الاسكندرية للموسيقي والغناء العربي بقيادة المايسترو ايهاب عبد الغفار ويضم باقة مختارة من اعمال الموسيقى العربية منها يا اسكندراني -٣سلامات - زي الهوا اداء ياسر سعيد ، من بحري وبنحبوه - وحشتوني - العيون السود تشدو بهم شروق ، اسكندرية تاني - ايو والله - يا حبايبى يا غايبين اداء محمد الخولي ، شط اسكندرية - ان راح منك يا عين - عيناك ليال صيفية تتغنى بهم ندي غالب ويختتم الحفل بمشاركة جميع المطربين فى اداء اغنية عمار يا اسكندرية .



