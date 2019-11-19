الرقابة المالية تعلن عن القيمة العادلة لسهم "أمريكانا" بـ 5 جنيهات









قالت الهيئة العامة للرقابة المالية أنه بعد دراسة القيمة العادلة لسهم الشركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية والمعدة من قبل شركة "أيرنست أند يونج كوربوريت فينانس" وهى المستشار المالي المستقل الجديد ، فقد آلت إلى أن سعر السهم لحصة الأقلية هو 5 جنيهات ، إنطلاقاً من عرض الشراء المقدم من قبل شركة أمريكانا القابضة للمطاعم المصرية ليمتد على أسهم شركة المصرية للمشروعات السياحية العالمية – أمريكانا





وأضافت في بيان للبورصة المصرية، أن ذلك التقرير جاء في دور أطار دور الهيئة العامة للرقابة المالية كما أنه جاري دارسة تقرير المستشار المالي المستقل من قبلها وذلك وفقًا لأحكام الباب الثاني عشر من اللائحة التنفيذية لقانون 95 لسنة 1992 وأهدافه وفقًا للمادة 327 من تلك اللائحة ومدة الالتزام بمعايير التقييم المالي الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 1 لسنة 2017 مع عدم اعتبار ذلك موافقة أو قبولًا لما ورد بكتاب الشركة.





وتتحفظ الهيئة على نسبة الخصم الواردة بالتقرير المشار إليه بواقع 3.13%لعدم السيطرة وذلك نظѧرا تقييم القيمة العادلة للشركة ككل دون تقييم حصة الأقلية فقط كما جاء بالدراسة.





وعليه يكون المدى السعري للورقة المالية المصرية للمشروعات السياحية العالمية بعد استبعاد نسبة الخصم المشار إليها كالتالي، الحد الأدني 5.54 جنيه، والمتوسط 5.92 جنيه والحد الأقصى 6.32 جنيه.





و في نوفمبر الماضي قررت الرقابة المالية ، عدم الاعتداد بدراسة القيمة العادلة المقدمة عن سهم أمريكانا مصر في إطار عرض الشراء المقدم من أمريكانا القابضة للمطاعم المصرية حتى 100% من أمريكانا مصر بسعر 3.9 جنيه ، حيث إن الدراسة المعدة من شركة فينكورب للاستشارات المالية من أجل مشروع إعلان عرض الشراء المقدم من أمريكانا القابضة للمطاعم المصرية حتى 100% من أمريكانا مصر بسعر 3.9 جنيه، قد أغفلت أسساً تتعلق بالموضوعية ومعقولية الافتراضات وسلامة مناهج وأساليب التقييم المالي والزمت الشركة مقدم العرض بتعيين مستشار مالي مستقل آخر على أن يكون من المستشارين الماليين المقيدين لدى الهيئة، والتقدم بدارسة جديدة خلال شهر.