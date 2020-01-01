لمسة وفاء من الحكومة لـ"العصار" و"القباج".. و3 ملفات في الاجتماع الأسبوعي

يعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة، اليوم الأربعاء، عبر تقنية فيديو كونفرانس، لمتابعة عددًا من الملفات المهمة على الساحة الداخلية.





وقالت مصادر: إن الاجتماع سيبدأ بالوقوف دقيقة حدادًا على روح الفريق محمد العصار، وزير الإنتاج الحربي، الذي توفي أول أمس، بعد صراع مع المرض، حيث شُيع جثمانه أمس الثلاثاء في جنازة عسكرية حضرها الرئيس السيسي.





كما ستكون تلك الدقيقة حدادًا على روح شقيقة وزوج شقيقة الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي.





وأوضحت المصادر، أن الاجتماع سيناقش تقريرًا من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بشأن آخر المستجدات فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وومدى تطور أعداد الإصابات والوفيات.





كما يستعرض المجلس، تقريرًا من وزير التعليم العالي، في نفس السياق، للاطمئنان على أوضاع مستشفيات العزل، وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية.



