بكين لا تسجل أي إصابات جديدة بكورونا لليوم الثاني علي التوالي

Advertisements

قالت لجنة الصحة الوطنية الصينية، يوم الثلاثاء، إن بكين لم تبلغ عن أي حالات إصابة جديدة بالفيروس التاجي يوم الثلاثاء اليوم الثاني على التوالي دون اصابة جديدة بالعاصمة الصينية منذ اكتشاف الفيروس بسوق للمواد الغذائية بالجملة في شينفادي في 11 يونيو.



وفي الوقت نفسه، واصلت الصين الإبلاغ عن ارتفاع من رقم واحد في حالات Covid-19 الجديدة في البر الرئيسي حيث تم تسجيل سبع حالات جديدة مستوردة يوم الثلاثاء، وهو أقل من اليوم السابق.



من بين الحالات الجديدة، تم الإبلاغ عن أربع حالات في منغوليا الداخلية، وواحدة في كل من شانشي، وقوانغدونغ، ويوننان.



لم يتم تسجيل وفيات جديدة مرتبطة بالفيروس التاجي في اليوم الماضي.



وقالت هيئة الصحة انه تم الابلاغ عن ست حالات بدون اعراض يوم الثلاثاء، مضيفة ان 117 مريضا لا يعانون من اعراض مازالوا تحت المراقبة الطبية.



ويأتي هذا بعد اعلان الصين مستوى الخطر الثالث لتفشي مرض الطاعون الدبلي أو الدملي في منطقة منغوليا الداخلية شمالي البلاد، محذرة من تحول المرض إلى وباء جديد قد يهدد العالم على غرار فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" وإنفلونزا الخنازير.