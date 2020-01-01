توصيات المؤتمر الأول للذكاء الاصطناعي بـ"حاسبات حلوان"

اختتمت فعاليات المؤتمر الأول للذكاء الاصطناعى لطلاب مرحلة البكالوريوس بكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى بجامعة حلوان والذي عقد تحت رعاية الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة وبحضور الدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.





ويأتي هذا المؤتمر عقب تبني الكلية مشروع باحث صغير من طلاب البكالوريوس من حيث كتابه البحوث بطريقة احترافية طبقا للمواصفات العلمية العالمية من حيث التنسيق ومراعاة نسب الاقتباس وحداثة الافكار حيث تم إرسال عدد كبير من بحوث الطلاب المقدمة فترة أزمة كورونا إلى مجلات عالمية، وتكمله لبناء شخصية باحث صغير تبنت كلية الحاسبات جامعه حلوان فكرة جديدة ألا وهى مؤتمر علمى لبحوث طلاب البكالوريوس وهو مؤتمر لم يسبق له نظير بكليات الحاسبات والذكاء الإصطناعى بالوطن العربى.





و أبرز المؤتمر مهارات الطلاب فى المجالات المختلفه وشهد المؤتمر حضور كبير من أساتذه وطلاب قرابه 200 مشارك، وخرج المؤتمر بالعديد من التوصيات التي ركزت على عدد من القضايا وهي:





1. إقامة علاقات وفتح قنوات تواصل بين الجامعات ومؤسسات التعليم المختلفة للاستفادة من تجارب الآخرين في توظيف التكنولوجيا.

2.تعزيز وتشجيع التعلم الإلكتروني في المؤسسات التعليمية المختلفة.

3.تحديث المقررات والمناهج الدراسية وتوظيف التكنولوجيا الحديثة فيها.

4.توفير البنية التحتية المناسبة لتوظيف تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مؤسسات التعليم المختلفة.





5.توفير ميزانية مناسبة لتوفير التكنولوجيا الحديثة لمؤسسات التعليم المختلفة.





6.العمل على إعادة تأهيل شبكات الاتصال (السلكية واللاسلكية) الوطنية للاستفادة القصوى من إمكانيات التعلم الإلكتروني.





7.تحديث أساليب التدريس والارتقاء بها لكي تتماشى مع متغير التكنولوجيا الحديثة والتركيز على الأساليب التدريسية التي تكون قادرة على استيعاب هذا المتغير بشكل إيجابي وفعّال.





8.إجراء المزيد من الدراسات المتعلقة بإمكانيات ومدى فاعلية أشكال تكنولوجيا المعلومات والاتصال المتنوعة في العملية التعليمية.





كانت عقدت فعاليات المؤتمر الأول للذكاء الاصطناعي "أون لاين"، عن طريق برنامج Zoom تحت إشراف نخبة من أساتذة كلية الحاسبات وهم الأستاذة الدكتورة منال عبدالقادر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور سيد عبد الجابر وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والأستاذة الدكتورة أمل ابوطبل وكيل الكلية لشئون خدمه المجتمع والبيئة والأستاذة الدكتورة منى محمد نصر رئيس قسم نظم المعلومات والاستاذه الدكتورة هاله عبدالجليل رئيس قسم علوم الحاسب.



