أحمد فهمي يستعيد حسابه على "إنستجرام" بعد سرقته

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استعاد الفنان أحمد فهمي حسابه بموقع إنستجرام وذلك بعد يومين من سرقتة حيث شارك فهمي صورة له عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام ، وعلق قائلاً : الحمد لله إنستجرام رجع.



وكان انتهى أحمد فهمى من تصوير أسبوع واحد فقط من فيلمه الجديد "حلم سوسن"، الذى تشارك فى بطولته النجمة روبى، ومن المقرر استئناف التصوير الأسابيع القليلة المقبلة، بعد انتهاء أزمة فيروس كرورنا.



يذكر أن فيلم "حلم سوسن" تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجى فيلمز وبطولة أحمد فهمى وروبى وعمرو عبد الجليل ومحمد ثروت وخالد أنور مايان السيد، مع ظهور العديد من النجوم كضيوف شرف خلال الأحداث أبرزهم أكرم حسنى وتدور أحداثه ف اطار كوميدى لا يخلو من الفانتازيا.