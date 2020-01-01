بعد وفاة رجاء الجداوي.. حلا شيحة توجه رسالة للجمهور

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 10:54 ص
حلا شيحة
حلا شيحة
روان هيثم
نشرت الفنانة حلا شيحة صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتضمنت هذه الصورة صورة تجمعها بالفنانة القديرة الراحلة رجاء الجداوي، وكتبت قائله: "هتوحشينا بفكركم بالدعاء للفنانة القديرة رجاء الجداوي ولكل من رحلوا عنا، الموت علينا حق وكلنا نحتاج الدعاء لبعض ومحتاجين نحسن الظن ببعض".

وتابعت: "لآن رب العالمين شايف قلوبنا ويعلم اللي جوانا ومطلع علينا وإحنا كلنا بشر ونفوسنا ضعيفة أكيد إحنا مش ملايكة".

وأضافت: "بلاش الأحكام بدون تثبت حقيقي لمجرد صورة نشرت أو كلمة اتقالت، الحكم لله وحده وكمان الكمال لله وحده".

يذكر أن آخر أعمال حلا شيحة، مسلسل "خيانة عهد" وتدور أحداثة في إطار أجتماعي درامي حول سيدة تمتلك محل ملابس وتهتم بمشاكل أشقائها وتهمل نجلها حتى يتعاطي المخدرات ويتوفى، وشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنانة يسرا وخالد أنور وعبير صبري وبيومي فؤاد وسلوى عثمان ومصطفى درويش.

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