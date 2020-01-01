8 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مصنع بالعاشر من رمضان

تمكنت قوات الحماية المدنية في محافظة الشرقية، من السيطرة على حريق شب داخل مصنع لـ "زيت الشعر" في مدينة العاشر من رمضان.





تلقي اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد بنشوب حريق بمصنع لزيت "الشعر" بالمنطقة الصناعية الثالثة بالعاشر من رمضان ما أسفر عن إصابة 4 أشخاص باختناق.





انتقت قوة من الحماية المدنية وتم الدفع بـ 8 سيارات إطفاء للسيطرة على النيران وتمكنت القوات من إخماد النيران وجرى نقل المصابين إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق وامرت بانتداب المعمل الجنائي لتحديد سبب الحريق وحصر قيمة التلفيات والخسائر.





كان اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة بلبيس بلاغا من أهالي أنشاص الرمل بالعثور على جثة "رضيعة" مجهولة الهوية طافية أعلى مياه ترعة الرفاعي المارة أمام القرية.





وانتقلت قوة من الشرطة لمباشرة الواقعة وتبين من المعاينة الأولية أن الطفلة يتراوح عمرها ما بين نحو 3 أو 4 أشهر كما تبين تعرض أجزاء من جسدها للتآكل ما يرجح تعرضها لنهش كلاب ضالة.





وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق.





في سياق آخر سجلت مصر رقمًا جديدًا، في عدد إصابات فيروس كورونا منذ انتشار الجائحة، حتى الآن، لتتجاوز الـ 77 حالة، بعد تسجيل 1057 حالة جديدة أعلنت عنها وزارة الصحة في بيانها اليوم الثلاثاء.





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 480 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 21718 حالة حتى اليوم.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1057 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 67 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 77279 حالة من ضمنهم 21718 حالة تم شفاؤها، و3489 حالة وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر".



