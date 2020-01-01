تراجع مؤشر سوق الأسهم السعودية بنسبة 0.05% بمستهل التعاملات









إستهل سوق الأسهم السعودية جلسة اليوم الأربعاء، علي تراجع ، حيث هبك مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.05% خاسراً 3.55 نقطة ليصل إلى مستوى 7396.98 نقطة، فيما ارتفع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 2.39% رابحاً 197.81 نقطة ليصل إلى مستوى 8487.79 نقطة، وبلغ حجم التداول 72.8 مليون سهم بقيمة 1.4 مليار ريال.





وتراجع 12 قطاعاً بسوق السعودية على رأسها قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.62%، أعقبه قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.47%، تلاه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.44%، ثم قطاع الاستثمار والتمويل بنسبة 0.40%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.33%، ثم قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 0.24%، ثم قطاع الطاقة بنسبة 0.18%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.14%، ثم قطاع تجزئة السلع الكمالية بنسبة 0.11%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.05%، ثم قطاع تجزئة المرافق العامة بنسبة 0.04%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.02%، فيما ارتفع قطاع التأمين بنسبة 3.67%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.55%، ثم قطاع التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 0.42%.





وقفز 85 سهماً بسوق السعودية خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "ولاء" بنسبة 9.93%، ثم سهم "اكسا التعاونية" بنسبة 9.49%، ثم سهم "تكافل الراجحي" بنسبة 8.15%، فيما تراجع 90 سهماً على رأسها سهم "أسمنت القصيم" بنسبة 1.70%، ثم سهم "اتحاد الخليج" بنسبة 1.68%، ثم سهم "أسمنت العربية" بنسبة 1.62%، فيما تصدر سهم "تكافل الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 82.8 مليون ريال سعودي.