ميريت عمر الحريري:"هذه وصية والدي لي"

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أوضحت الفنانة ميريت عمر الحريري نجلة الفنان الراحل عمر الحريري أن والدها رفض مساعدتها في العمل بمجال التمثيل، لذا بدأت التمثيل في سن كبير بعد وفاته، عن طريق ذهابها لمكاتب الكاستينج، وبدأت بالبحث عن أدوار بالمسلسلات والأفلام،مُشيرة إلى أنها ستبتعد عنه إذا أحست أن الناس لا تتقبلها، حيث قالت :"إذا كان عندي قبول عند الناس هستمر في التمثيل وإذا معنديش نفضها سيرة".



وكشفت الفنانة ميريت عمر الحريري خلال لقائها مع الإعلامي حسام المراغي في برنامج "شارع النهار" المُذاع عبر قناة "النهار" عن وصية والدها لها، وهي أن لا تضعه في موقف محرج بسبب أي فعل يصدر عنها، لافتة إلى أنها ملتزمة بوصية والدها، والوصية الثانية هي الانضباط خلال قيادة سيارتها، حيث قال لها:" لو رخصتك اتسحبت مش هجيبها"، مشيرة إلى أن رخصة قيادتها لم تسحب منها منذ تعلمها القيادة حتى الآن، وقالت أن حفل زفافها حضره أكثر من ١٢٠٠ مدعو.



وقامت ميريت يتوجيه رسالة تحفيزية للشباب، حيث قالت:" اعمل اللي عليك لا تصارع الحياة ولكن صارع الاكتئاب وقاومه ولو منجحتش بكره هتنجح ".



وفي سياق آخر، خاضت ميريرت عمر الحريري السباق الرمضاني الماضي من خلال مشاركتها في مسلسل "جمع سالم"، وهو من ﺇﺧﺮاﺝ إيمان الحداد، ﺗﺄﻟﻴﻒ محمد ناير، بطولة زينة، دلال عبدالعزيز، محمد علاء، ملك قورة، محمد شاهين، عادل عبدالرازق، ريم البارودي.