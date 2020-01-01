مؤشر سوق دبي المالي يتراجع هامشياً مع بداية جلسة الأربعاء

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 10:42 ص
سوق دبي المالي
سوق دبي المالي
نيفين سمير
إستهل سوق دبي المالي، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، علي تراجع ، حيث هبط مؤشر السوق  بنسبة 0.01% خاسراً 0.31 نقطة ليصل إلى مستوى 2097.56 نقطة، وبلغ حجم التداول 101.7 مليون سهم محققة ما قيمته 66.1 مليون درهم من خلال تنفيذ 1035 صفقة لعدد 26 سهماً.



 وهبطت 4 قطاعات بسوق دبي المالي ، على رأسها قطاع السلع بنسبة 0.76%، أعقبه قطاع العقارات بنسبة 0.40%، تلاه قطاع التأمين بنسبة 0.16%، ثم قطاع البنوك بنسبة 0.02%، فيما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 0.76%، ثم قطاع النقل بنسبة 0.70%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 0.34%، ثم قطاع الاستثمار بنسبة 0.14%.
 
وقفز 12 سهماً بسوق دبي النالي  خلال جلسة تداول اليوم، على رأسها سهم شركة داماك العقارية دبي بنسبة 3.34%، ثم سهم شركة شعاع كابيتال بنسبة 2.12%، فيما تراجعت 7 أسهم، على رأسها سهم شركة أرابتك القابضة بنسبة 1.91%، ثم سهم شركة إعمار مولز بنسبة 1.35%، فيما تصدر سهم شركة الاتحاد العقارية قائمة الأكثر تداولاً حسب القيمة بحجم 43.8 مليون ورقة بقيمة 13.2 مليون درهم.
 

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