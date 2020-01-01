تراجع جماعي لمؤشرات بورصة الكويت خلال التعاملات الصباحية

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 10:38 ص
بورصة الكويت
بورصة الكويت
نيفين سمير
إستهلت بورصة الكويت،  تعاملات جلسة اليوم الأربعاء،  علي تراجع جماعي للمؤشرات إذ هبط مؤشر السوق العام بنسبة 0.28% خاسراً 14.280 نقطة ليصل إلى مستوى 5138.84 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.36% خاسراً 20.020 نقطة ليصل إلى مستوى 5616.57 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.02% خاسراً 0.970 نقطة ليصل إلى مستوى 4197.21 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسي 50 بنسبة 0.02% خاسراً 0.03 نقطة ليصل إلى مستوى 4193.24 نقطة ، وبلغ حجم التداول بمستهل التعاملات نحو 42.7 مليون سهم بقيمة 11.6 مليون دينار كويتى عبر 2655 صفقة.


 وهبطت 6 قطاعات ببورصة الكويت على رأسها قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.61%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.54%، تلاه قطاع العقار بنسبة 0.25%، ثم قطاع الصناعة بنسبة 0.12%، ثم قطاع الخدمات المالية بنسبة 0.11%، ثم قطاع السلع الاستهلاكية بنسبة 0.09%، فيما ارتفع قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.47%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.26%، ثم قطاع النفط والغاز بنسبة 0.15%.
 
 
وجاء سهم شركة السكب الكويتية على رأس القائمة الخضراء المُدرجة ببورصة الكويت بارتفاع نسبته 7.14%، يليه سهم شركة اكتتاب القابضة بنسبة 5.15%، ثم سهم الشركة الكويتية العقارية القابضة بنسبة 4.56%، فيما تصدر سهم شركة مدار للتمويل والاستثمار القائمة الحمراء بانخفاض قدره 4.37% ثم سهم شركة رمال الكويت العقارية بنسبة 2.87%، ثم سهم شركة آسيا كاببيتال الاستثمارية بنسبة 2.46%.
 

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