نيللي كريم تروج لعرض مسلسلها الجديد "نمرة اتنين"

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قامت الفنانة نيللي كريم بالاعلان عن موعد عرض مسلسلها الجديد الذي يحمل اسم "نمرة اتنين"، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتبت نيللي كريم قائله: "بكره فكرة الندم، دلوقتي بحاول ما أغلط عشان ما أندم، مسلسل (نمرة اتنين) قريبًا".



يذكر أن آخر أعمال الفنانة نيللي كريم مشاركتها في السباق الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "100 وش"، وبجانبها الفنان آسر ياسين وعدد من الفنانين وحقق المسلسل نجاحا كبيرا.