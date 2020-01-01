أميرة هاني تطالب جمهورها بالدعاء للراحلة رجاء الجداوي

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 10:36 ص
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
 نشرت أميرة هاني صورة تجمعها بالفنانة الراحلة رجاء الجداوي وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت قائله : اللهم اغفرلها وارحمها وتجاوز عن سيئاتها ، إن لله وإن إليه راجعون أنتم السابقون ونحن اللاحقون.

وحظيت الصورة بتفاعل الكثير من محبيها ودعا لها الكثير متمنين لها الرحمة والمغفرة.

والجدير ذكره أن الفنانة القديرة رجاء الجداوي توفيت جراء مضاعفات فيروس كوورنا المستجد، بعد 43 يومًا قضتها فى العزل الصحى بالإسماعيلية ،ورحلت الجداوي، عن عمر ناهز الـ 86 عامًا بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد وتم دفن جثمانها بالقاهرة .

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