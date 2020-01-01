جدول امتحانات الثانوية العامة 2020.. تعرف على المواد المتبقية

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 09:39 ص
امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
جدول امتحانات الثانوية العامة 2020 

ننشر لكم المواد المتبقية في جدول امتحانات الثانوية العامة لعام 2020 التي من المفترض أن يؤديها الطلاب خلال الأيام المقبلة، وسط الاجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19). 

ومن المقرر أن يؤدي طلاب الثانوية العامة، في الشعبة العلمية امتحان مادة الكمياء، بينما يؤدي طلاب الشعبة الأدبية امتحان مادة الجغرافيا، يوم الأحد المقبل 12 يوليو 2020.

ويؤدي طلاب الشعبتين العلمية والأدبية يوم الثلاثاء 14 يوليو، امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، بينما يوم الأحد الموافق 19 يوليو، يؤدون امتحان مادة الجيولوجيا لعلمي علوم ومادة التفاضل والتكامل لعلمي رياضة ومادة علم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

وآخر يوم في الامتحانات وآخر المواد المتبقية من جدول امتحانات الثانوية العامة 2020، يكون يوم الثلاثاء الموافق 21 يوليو، حيث يؤدي الطلاب امتحان الجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمي رياضة.

وقد ادى الطلاب في الثانوبة العامة امتحان مادة اللغة العربية يوم الأحد 21 يونيو، بينما الخميس أدى الطلاب امتحان مادة (اللغة الأجنبية الأولى) 25 يونيو ، والأحد 28 يونيو مادة (الديناميكا)، والخميس 3 يوليو مواد (الأحياء والإستاتيكا والفلسفة والمنطق)، ويم الثلاثاء الماضي مادتي الفيزياء والتاريخ.

وعن الموادالتي لا تضاف للمجموع، قررت وزارة التربية والتعليم خروجها من جدول الامتحانات وهي (التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية) لكي يؤديها الطلاب من المنزل.

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