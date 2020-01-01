الكشف عن قيمة انتقال طاهر محمد طاهر للأهلي

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 09:39 ص
طاهر محمد طاهر
طاهر محمد طاهر
علي خلاف
حسم مجلس إدارة النادي الأهلي، أولى صفقات الميركاتو الصيفي بضم طاهر محمد طاهر مهاجم المقاولون العرب رسميا بعد جلسة محمود الخطيب ومحسن صالح رئيس الذئاب.


ووقع طاهر محمد طاهر لمدة 5 سنوات مقبلة مع الأهلي، بعد الاتفاق مع المقاولون العرب رسميًا على جميع التفاصيل المادية.

وكلفت صفقة طاهر محمد طاهر خزينة النادى الأهلى 20 مليون جنيه، كما تم الاتفاق على وضع بند يسمح للمقاولون بالحصول على 25% حال بيع اللاعب فى المستقبل.

الجدير بالذكر أن مسئولي النادي الأهلي يجهزون طاهر تحسبًا لتعثر المفاوضات مع هيدرسفيلد بشأن ضم رمضان صبحى بشكل نهائى فى نهاية الموسم.

وشارك طاهر محمد طاهر مع المقاولون العرب بالدورى هذا الموسم فى 6 مباريات وتمكن من تسجيل هدف.

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