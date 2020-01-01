الأهلي يقترب من تمديد عقود مهاجمه

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 09:41 ص
الاهلي
الاهلي
الفجر الرياضي
أنتشرت بعض الأنباء في الفترة الماضية بوجود خلاف بين مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مروان محسن، وإدارة القلعة الحمراء بشأن تجديد عقده.

ونفى مصدر داخل جهاز الكرة بالنادي الأهلي، والذي أكد عدم وجود خلافات مادية فى ملف تجديد عقد مروان محسن، مشيرا إلى أنه سيتم الإعلان بشكل رسمي عن التجديد فى الأيام القليلة المقبلة.

وأبدى السويسري رينيه فايلر، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تمسكه باستمرار مروان محسن خلال الموسم الجديد لقناعته بمستواه.

جدير بالذكر أن النادي الأهلي جدد عقد الثنائي، حارس المرمى محمد الشناوي، ومدافع الفريق سعد سمير، وتم الإعلان بشكل رسمي أمس الأربعاء.

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