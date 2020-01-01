نسرين طافش تستعد لـ"الوجه الآخر" بعد عودتها للقاهرة

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 09:35 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد


تستعد الفنانة نسرين طافش حاليًا لتصوير مشاهدها في مسلسلها الجديد "الوجه الآخر"، وذلك بعد عودتها للقاهرة بداية هذا الأسبوع بعدما تم افتتاح خطوط الطيران والتي ظلت مغلقة على مدار الثلاثة أشهر الماضية للوقاية من انتشار فيروس كورونا.


مسلسل "الوجه الآخر"ينتمي لنوعية أعمال الـ 45 حلقة،وهو من تأليف فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش وإنتاج شركة سينرجي، ويشارك في بطولته ماجد المصرى، نسرين طافش، مادلين طبر، ندى موسى، عماد رشاد، حنان سليمان، دينا المصري، أحمد خليل، ، ومن المقرر البدء فى تصويره خلال الأيام المقبلة.

وفي سياق آخر، شاركت نسرين طافش مؤخرًا في مسلسل "ختم النمر"، وهو بطولة أحمد صلاح حسني، ميرهان حسين، إسلام جمال، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، حنان سليمان، رشدى الشامي، وفاء سالم، وتأليف محمد عبد المعطي وإخراج أحمد سمير فرج.

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