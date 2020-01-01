المعاهد الأزهرية تعلن مواعيد امتحانات الشفوي والتحريري

أعلن قطاع المعاهد الأزهرية، عن مواعيد الامتحان الشفوى والتحريري لشهادات القراءات "التجويد - العالية – التخصص"، للعام الدراسي 2020-2019 ابتداءً من يوم السبت 8 أغسطس المقبل.





وأكد قطاع المعاهد أن المقرر الدراسي على معاهد القراءات لهذا العام هو من أول المنهج حتى ١٥ مارس فقط ولا يمتحن الطلاب فيما بعد ١٥ مارس.





وأوضح أنه بالنسبة لمادة الفقه، فيختلف كل معهد عن الآخر في المذهب الفقهي فكلٌ على حسب مذهبه، بمعنى: معهد مذهبه شافعي، يمتحن في الفقه الشافعي فقط، ومعهد آخر مذهبه حنفي يمتحن في الفقه الحنفي فقط، وهكذا، فمادة الفقه مبينة في توزيع المناهج، لكل المذاهب لكن كل طالب يأخذ المقرر عليه من فقه مذهب معهده فقط.









وأكد أنه ما لم يرد في توزيع المناهج التي أعلن عنها قطاع المعاهد الأزهرية سابقا لست ملزم به ولن تمتحن فيه، موضحا أن الباقين للإعادة يسري عليهم ما يسري على الطلاب الجدد وسيمتحنون في المقررات حتى ١٥ مارس.





وبالنسبة للشفوي ستمتحن كل منطقة في محافظتها وليس في القاهرة كما هو معمول به سابقًا تيسيرًا على الطلاب وتقليلًا للاختلاط والزحام.









ومن المقرر أن تنتهي امتحانات لطلاب معاهد القراءات يوم 18 أغسطس المقبل.





وفي سياق آخر بدأ الأن طلاب القسم الأدبى، اليوم الأربعاء، امتحان مادة الفلسفة والمنطق، فى ثامن أيام الثانوية الأزهرية للقسم، والتى تبدأ من التاسعة صباحا وحتى الحادية عشر، وسط إجراءات وقائية مشددة حفاظا على الطلاب من انتشار فيروس كورونا.





يذكر أن أعداد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية عن العام الدراسى 2019/2020، من القسم الأدبى بنين 50602 وفتيات 34633 بإجمالى 85235 طالبًا بالقسم الأدبي، بينما يبلغ عدد طلاب القسم العلمى بنين 25127 وفتيات 18029 بإجمالى 43156 طالبًا بالقسم العلمي، كما يبلغ عدد طلاب معهد العلوم الإسلامية المتقدمين لامتحانات هذا العام 104 طالبا، وبإجمالى عام 128495 طالبًا.





كما أن العدد الإجمالى للجان امتحانات الثانوية الأزهرية 635 لجنة عامة بكافة المحافظات تضم كل منها عددًا من اللجان الفرعية الأخرى، وذلك لتحقيق التباعد الاجتماعى وحتى لا يزيد عدد الطلاب داخل كل لجنة فرعية بحد أقصى 12 طالبًا.



