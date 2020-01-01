عرض هاملتون يتعرض لهجوم من مشاهدي Disney+

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 09:22 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

تعرض العرض الموسيقي الغنائي هاملتون لهجوم كبير من مشاهدي خدمة البث الرقمي Disney+، متهمين ابطاله بتمجيد تجار العبيد في تاريخ الولايات المتحدة.

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل، فإن العرض المسرحي الغنائي يبرز تاريخ أليكساندر هاملتون الذي كان أحد الأباء المؤسسين للولايات المتحدة، والمؤسس للنظام المالي للبلاد والذي كان يقوم في ذلك الوقت على تجارة العبيد.

وتقبل نجم وملحن العرض لين ميراندا الانتقادات التي وجهت له بصدر رحب، مؤكدا على أن الامر غير مقصود وانه فقط يتحدث عن شخصية هامة في التاريخ الأمريكي.

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