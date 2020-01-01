ديفيد سكويمر يتحدث عن لم الشمل المرتقب لأبطال مسلسل "فريندز"



وفي حوار له نقلته صحيفة ديلي ميل، قال سكويمر، أن مجرد معرفته بأنه سيلتقي من جديد بكافة ابطال العمل، وسجتمع معهم للمرة الاولى بغرفة واحدة منذ سنوات يعد ذلك بالنسبة له مصدر كبير للسعادة.



وكان قد توقف العمل على الحلقة الخاصة المرتقبة من مسلسل فريندز، بسبب جائحة كورونا التي عطلت العمل بالسينما في انحاء العالم.



عبر النجم ديفيد سكويمر عن سعادته البالغة بعودة مسلسل فريندز من جديد في حلقة خاصة تطرح خلال الأشهر المقبلة.