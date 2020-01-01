ديفيد سكويمر يتحدث عن لم الشمل المرتقب لأبطال مسلسل "فريندز"

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 09:21 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

عبر النجم ديفيد سكويمر عن سعادته البالغة بعودة مسلسل فريندز من جديد في حلقة خاصة تطرح خلال الأشهر المقبلة.

وفي حوار له نقلته صحيفة ديلي ميل، قال سكويمر، أن مجرد معرفته بأنه سيلتقي من جديد بكافة ابطال العمل، وسجتمع معهم للمرة الاولى بغرفة واحدة منذ سنوات يعد ذلك بالنسبة له مصدر كبير للسعادة.

وكان قد توقف العمل على الحلقة الخاصة المرتقبة من مسلسل فريندز، بسبب جائحة كورونا التي عطلت العمل بالسينما في انحاء العالم.

أخبار تهمك

بعد لفظه من الأهلي.. رجب بكار يتشبث بالزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تركي آل الشيخ يوجه رسالة دعم إلى المرأة: أهم مكونات المجتمع

منذ حوالي 10 ساعات

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة عن أرقام الإصابات

منذ حوالي 5 ساعات

تقارير.. عرض تاريخي من برشلونة لضم نيمار من باريس سان جيرمان

منذ حوالي 8 ساعات

الصحة: تسجيل 1057 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و67 وفاة

منذ حوالي 12 ساعة

"الري" تكشف السيناريو المتوقع حال عدم التوصل لحل أزمة سد النهضة

منذ يوم

ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد مباراة يوفنتوس و ميلان

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وزير التعليم يعلن زيادة درجات الرأفة لطلاب الثانوية (التفاصيل الكاملة)

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الطبيب المعالج لرجاء الجداوي متأثرا بكورونا

منذ حوالي 16 ساعة

ما هي مخالفات البناء التي لا يجوز فيها التصالح.. متحدث الوزراء يجيب

منذ حوالي 12 ساعة

شاهد.. السيسي وقيادات الدولة يتقدمون الجنازة العسكرية لـ"العصار"

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل| الصحة العالمية تعلن خبرا صادما.. أدلة مبدئية تؤكد انتقال كورونا عبر الهواء

منذ حوالي 16 ساعة

تعنت إثيوبيا مستمر.. 3 تحركات غريبة لأديس أبابا بشأن سد النهضة

منذ حوالي 20 ساعة

حصد أرواح 200 مليون.. طبيب يكشف وباء ظهر حاليا في الصين (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

تامر حسني ينفي إصابته بـ"كورونا" ويطمئن جمهوره من خلال "الفجر الفني": أنا بخير

منذ حوالي 15 ساعة

الأهلي يضع الرتوش الأخيرة على صفقة الموسم

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
04:59 ص

لجنة مكافحة كورونا تزف بشرى سارة عن أرقام الإصابات

عاجل| الصحة العالمية تعلن خبرا صادما.. أدلة مبدئية تؤكد انتقال كورونا عبر الهواء

06:25 م

تركي آل الشيخ يوجه رسالة دعم إلى المرأة: أهم مكونات المجتمع

12:21 ص

عاجل.. تعرف على حقيقة وفاة الطبيب المعالج لرجاء الجداوي متأثرا بكورونا

05:55 م

الصحة: تسجيل 1057 حالة إيجابية جديدة بكورونا.. و67 وفاة

09:55 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 30 يونيو.. تحديات العام السابع

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: "الليل وآخره" حلم نور الشريف الذى حققه يحيى الفخرانى

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: جوعان بن حمد «أمير الظل القطرى»