تعرف على تفاصيل شخصية محمد هنيدى في فيلم "النمس والإنس"

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 09:21 ص
بوابة الفجر
هبة أحمد

ينتظر الفنان محمد هنيدي حاليًا عرض فيلمه الجديد "النمس والإنس"، ويُجسد خلال الأحداث شخصية موظف حكومى فقير يتعرض لكثير من المصائب بسبب مهنة والده، الذي يُجسد دوره الفنان شريف دسوقي،بالإضافة إلى أنه يقع فى غرام منة شلبي ويتمكن من الزواج منها.

فيلم "النمس والإنس" بطولة محمد هنيدى، منة شلبي، عمرو عبد الجليل، صابرين، بيومى فؤاد، محمود حافظ، شيكو، ومن إخراج شريف عرفة، وتدور أحداثه فى إطار كوميدى كعادة أفلام محمد هنيدي.

ويشهد الفيلم عودة محمد هنيدي إلى السينما بعد غياب ثلاث سنوات، من تقديمه فيلم "عنتر ابن ابن ابن ابن شداد" الذي قدمه عام 2017 بمشاركة درة، باسم سمرة، لطفي لبيب، هالة فاخر، علاء مرسي، محمود حافظ، وتأليف أيمن بهجت قمر وإخراج شريف إسماعيل.

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