توم هانكس يوجه شكرا رسميا لأستراليا على دعمه خلال إصابته بكورونا

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 09:20 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد

وجه النجم الكبير توم هانكس الشكر لأستراليا والأطباء الاستراليين على رعايتهم له ولزوجته خلال الفترة التي اصيب بها بفيروس كورونا.

ووفقا لصحيفة ديلي ميل، فإن توم هانكس قام بنشر مقطع فيديو عبر صفحته الخاصة على موقع انتسجرام، وجه من خلاله الشكر للاستراليين على دعمهم له في هذه المحنة.

وكان تعرض هانكس للاصابة بكورونا، خلال تواجده في استراليا، لتصوير فيلمه الجديد الذي يتحدث عن قصة حياة النجم إلفيس بريسلي.

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