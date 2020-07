ملاك صالات العرض بالهند يشعرون بخيبة أمل بسبب "ديزني بلص"

وحسبما ذكر موقع "إنديا توداي"، فإن مجموعة كبيرة من العاملين بمجال العرض السينمائي بالهند، يشعرون بخيبة أمل كبيرة، بعد الإعلان عن طرح هذه الأفلام للعرض عبر الإنترنت وتجاهل المنتجين لصالات العرض التي خسر ملاكها الملايين منذ بداية ازمة كورونا.



وقال الموقع أن هناك 5 أفلام هامة أعلنت عنها شبكة ديزني بلص التابعة للهند، ستطرح للعرض جميعها عبر منصة البث الرقمي التابعة لديزني Disney + Hotstar.



ومن ضمن هذه الأفلام، فيلم للنجم أكشاي كومار، الذي يطرح بعنوان Laxmmi Bomb، وتدور أحداثه في إطار من الرعب الكوميدي، وكان من المقرر طرحه في موسم عيد الفطر الماضي لولا أزمة تفشي فيروس كورونا.



وفيلم Sadak 2، الذي يشهد عودة المخرج "ماهيش بهات" للعمل بالإخراج من جديد، وهو من بطولة نجوم كبار مثل عاليا بهات وسانجاي دوت.



وفيلم فيلم Bhuj: The Pride of India، للنجم الكبير أجاي ديفجان، وهو مستوحى من أحداث الحرب الهندية – الباكستانية في عام 1971.



و فيلم The Big Bull، للنجم أبهيشك باتاشان، وهو مستوحى من قصة حياة سمسار الأوراق المالية الهندي "هارشاد بيهتا".



وفيلم النجم سوشانت سينغ راجبوت الأخير، الذي كان من المفترض طرحه قبل وفاته منتحرا، بعنوان Dil Bechara، ويشارك في بطولته "سانجانا سانغي".



في ظل أ\استمرار غلق صالات العرض السينمائية ببوليوود، لجأ العديد من النجوم الكبار لخاصية البث الرقمي، لطرح أفلامهم السينمائية الجديدة للعرض مباشرة عبر الإنترنت.