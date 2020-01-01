سي إن إن: ترامب يصر علي الفشل في مكافحة كورونا

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 09:08 ص
بوابة الفجر
ترجمة: منار طارق
أفادت شبكة "سي إن إن"، بأن دفعة الرئيس دونالد ترامب الجديدة لفتح المدارس تدل علي انه لم يتعلم شيئًا من الكوارث التي أثارتها مطالبه بفتح الدولة قبل الأوان.

تخرج جائحة الفيروس التاجي عن السيطرة مرة أخرى، وينتشر في غالبية الولايات حيث يأتي تحذير جديد باحتمالية وفاة أكثر من 200 ألف أمريكي بحلول يوم الانتخابات.

لكن ترامب يصمم علي الفشل ويواصل السير على أي حال، فقد فشل في تقديم مقترحات تفصيلية حول كيفية فتح المدارس بأمان الشهر المقبل حتى عندما اعترف بأنه يخطط لزيادة الضغط على المحافظين للقيام بما يريده.

كما وجه توبيخًا جديدًا لأكبر أخصائي الأمراض المعدية في حكومته، الدكتور أنتوني فوسي، الذي رفض ادعاءات الرئيس الكاذبة بأن الولايات المتحدة لديها أدنى معدل وفيات في العالم.

ويُمَني ترامب نفسه مجددا أن المعركة المتفاقمة ضد الفيروس، التي قتلت بالفعل 130.000 أمريكي وأصابت 3 ملايين، ستكون أقل خطورة في غضون أسابيع.

يتعرض الاقتصاد الأمريكي الآن للتهديد من الركود الثاني إذا أصبح الفيروس سيئًا للغاية بحيث أجبر الولايات والمدن على الإغلاق. وتبتعد إدارة ترامب عن كل تلك الاستراتيجيات الرئيسية وحتى الآن تتجاهل أفضل الممارسات والأدلة على ما نجح في مكان آخر في محاولة لتحفيز الاقتصاد، الذي يعتبر حيويًا لآمال الرئيس في إعادة انتخابه.

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