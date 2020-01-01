شعبة الخضروات والفواكه: لدينا معروض كبير من المانجا

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 09:18 ص
ارشيفية
ارشيفية
هدى عبدالرازق
قال حاتم النجيب، نائب رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية، إن النظرة الثاقبة للقيادة السياسية في التوسع في الزراعات هى أحد أسباب تحسن الوضع الزراعي، وهناك زيادة في حجم المعروض من الخضروات والفواكه والذي أثر بشكل كبير على الأسعار.

وأشار "النجيب"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نوز"، اليوم الأربعاء، إلى أن أسعار الخضروات والفوكة انخفضت بنحو 20%، وهناك أصناف وصل إلى 40%، ومن السلع التي انخفضت هذا الشهر الباذنجان والفلفل والكوسة.

ونوه بأن هناك استقرار تام في أسعار البصل والطماطم منذ ما يقرب من 8 أشهر، لافتا إلى أن سعر المشمش والخوخ منخفض عن العام الماضي بنحو 40%، كما بدأ إنتاج المانجو في التواجد بالأسواق، معقبا: "عندنا زيادة معروض في المانجا، وأصناف كتيرة ستكون في متناول مختلف طبقات الشعب المصري".

وشدد رئيس شعبة الخضروات والفاكهة بالغرفة التجارية، على ضرورة ضبط الأسواق العشوائية، وتنظيمها حفاظا على ثبات الأسعار، حيث يوجد في القاهرة فقط 136 سوق عشوائي، مناشدا المواطنين الابلاغ عن وجود أي زيادة في الأسعار بشكل غير مبرر.

وتواصل الإدارة المركزية للحجر الزراعى، تطبيق المنظومة الجديدة لتصدير الخضر والفاكهة، والتوسع فى فتح أسواق جديدة، ضمن خطة زيادة الصادرات الزراعية وفقًا للمعايير الدولية لجودة الصادرات، وتطبيق نظم التتبع للمنتجات التصديرية خلال مراحل الزراعة والإنتاج والتعبئة والتصدير وتعد إحدى أدوات نجاح السياسة التصديرية لمصر.

كانت وزارة الزراعة، أكدت إن المنتجات الزراعية المصرية تغزو حاليًا معظم دول العالم بما في ذلك الأسواق الأوروبية والأمريكية التي تضع مواصفات فنية قاسية على واردتها من السلع الغذائية، موضحة أن مصر لا تسمح بتصدير أي سلع غذائية غير جيدة أو لا تتوافر فيها المواصفات الفنية التي تضعها الدول المستوردة وذلك حفاظًا على سمعة السلع المصرية في الأسواق العالمية.

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