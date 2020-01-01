د.حماد عبدالله يكتب: سمات الحزن على وجوه مصرية !!

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 08:13 ص
بوابة الفجر

لماذا نري الوطن العزيز هزيلاً ؟ لماذا نري مصر حزينة ؟ لماذا نشتم رائحة دخان لحرائق خامدة؟ لماذا نري الملل والإكتئاب علي الوجوه في الشوارع وعلي محطات المركبات العامة (مترو، أوتوبيس ، قطارات ، ميكروباصات ) ؟
لماذا لا تشدينا الأغاني المعاصرة ؟ لماذا لا ننفعل بحدث أو نندهش من خروج أحد علي القانون ؟ لماذا لا نسارع لمساعدة مستغيث ؟لماذا يخيم علينا ظلال السلبية وعدم المبالاه وعدم الأهتمام بالشأن العام ؟ لماذا لا نغتبط بقدوم عيد أو مناسبة قومية أو إحتفالية دينية ؟لماذا ولماذا؟ كل هذه السؤات الواضحة علي جبين شعب مصر بلا نفاق وبلا كذب أو إفتراء !! إن كل الأسئلة التي طرحتها أغلبها لم يكن من سمات شعبنا !! المحب للحياة والمؤلف (للنكتة) المصرية الشهيرة (بأخر نكته )كنا نقوم بتصدير النكات للعالم ، كان القادم من مصر إلي أي مكان لتجمع مصريين يسألونه ما هي(أخر نكته ) ما هي أخر ضحكة يضحك عليها المصريون ؟ كانت الأغاني تجمعنا ، وكانت الأغاني تبكينا وتسعدنا أيضاً ، ولعل الأبيض والأسود في التليفزيون شاهد علي ذلك !! 




كانت الوجوه ضاحكة وكانت المظاهر في الشارع مُفْرِحَة  وكانت الجامعات مصنع للرجال وللسيدات لهذا الوطن ، وكنا نتداول فيما بيننا مشاكل البلد والأدب والشعر و الفن والسياسة ، وكانت المذاهب الدينية سواء إسلامية أو مسيحية أو حتي يهودية غير مرئية وغير ذى صفة أو صلة بما نتفق أو نختلف عليه ، ماذا حدث للوطن ؟؟ هذا سؤال يجب أن نهتم به كمثقفين وباحثين وأصحاب رأي ، وحكومة ، وقيادة سياسية ، يجب أن يكلف علماء في الدراسات الإنسانية لبحث هذه الحالة التي يرتفع مؤشرها أكثر مما نسمع عنه في إرتفاع مؤشر (النمو الإقتصادي ) الذي كان!! 
يجب وضع روشتة علاج لهذا الوطن العظيم !! نحن نعيش في حالة إمساك شديد !! حالة تشبه لي تقلصات المعدة تقلصات شديدة وحينما نحاول إفراغها في أماكنها لا نجد شيئاً ، حالة من "الإمساك" الشديدة يجب أن يكون هناك أمل !! يجب أن نجدد شباب هذه الأمة في الإدارة ،في الحكومة ،في الجامعة ، في المدرسة نحن فى أشد الإحتياج لحبوب (أنتينال ) مُطَِهْر لمعدة الوطن ، وأيضاً في أشد الإحتياج لحبوب (فيتامين )"سى" لتقوية المناعة لهذا الوطن ، وبجانب هذا نحتاج لفيتامينات ونظام غذائي محترم !! نحتاج لطبيب إجتماعي قوي وقادر علي أن يعيد البسمة لوجوه المصريين أسف لا أعلم إذا كانت الوصفات الدوائية التي أشرت إليها صحيحة أم لا حيث مهنتى مهندس !!!   

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