حلا شيحة تطالب الجمهور بالدعاء للراحلة رجاء الجداوي

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استعادت النجمة حلا شيحة ذكرياتها مع الراحلة الفنانة القديرة رجاء الجداوي ، حيث نشرت تجمعهما عبر صفحتها الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت بالصورة برفقة رجاء الجداوي وبوسي شلبي وتامر حسني، فيماعلقت قائله: "هتوحشينا.. بفكركم بالدعاء للفنانة القديرة رجاء الجداوي و لكل من رحلوا عنا".



وتابعت: "الموت علينا حق و كلنا نحتاج الدعاء لبعض و محتاجين نحسن الظن ببعض لان رب العالمين شايف قلوبنا و يعلم اللي جوانا و مطلع علينا و احنا كلنا بشر و نفوسنا ضعيفة اكيد احنا مش ملايكة بلاش الأحكام بدون تثبت حقيقي لمجرد صورة نشرت و كلمة اتقالت الحكم لله وحده وُكمان الكمال لله وحده".



والجدير ذكره أن الفنانة القديرة رجاء الجداوي توفيت جراء مضاعفات فيروس كوورنا المستجد، بعد 43 يومًا قضتها فى العزل الصحى بالإسماعيلية ،ورحلت الجداوي، عن عمر ناهز الـ 86 عامًا بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد وتم دفن جثمانها بالقاهرة .