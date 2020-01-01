تعرف على تفاصيل شخصية مي عز الدين في "خيط حرير"

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 07:01 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
تستعد الفنانة مي عز الدين لاستنأف تصوير مسلسل "خيط حرير"، الذى من المقرر طرحه في السباق الرمضاني المقبل 2021، بعد خروجه من الموسم الماضي.

وتجسد مي عز الدين، دور موظفه بشركة مقاولات كبيرة يمتلكها الفنان أحمد خليل، وتنشأ علاقة غراميه بينها تنتهي بالزوج منه في السر دون علم زوجته الفنانة حنان سليمان، وبعد وفاته ترث "مي" الشركة، ومن هنا تبدأ المشاكل بينها وبين ابنه الفنان نيكول معوض، الذى يشك إنها قامت بالضحك على والدته حتي تزوجها، وتتوالي الأحداث في إطار درامي إجتماعي.

يذكر أن "خيط حرير" من بطولة مي عز الدين، محمود عبدالمغني، محمد على رزق، يوسف عثمان، هنادي مهنى، سوسن بدر، أحمد خليل، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، وإخراج إبراهيم فخر.

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