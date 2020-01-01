إيساف يقدم نصيحة لجمهوره

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 06:54 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي

نشر الفنان إيساف صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى، لتداول الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلق على الصورة قائلًا: "من كان شيخه كتابه فخطؤه أكثر من صوابه" .

حازت الصورة اعجاب على اعجاب الجميع وعلق الجمهور قائلاً: "فعلا اللي يعتمد بس علي الكتب غلطه كتير فلازم سؤال أهل العلم ولا يعتمد على الكتب بس" وكتب معجب آخر: "ربنا يحفظك يا ايساف".

انتهى إيساف من تسجيل ما يقرب من 8 أغاني، وإنه كان ينوي طرحه خلال الفترة المقبلة، لكن أزمة فيروس كورونا جعلته يؤجل كل شيء.

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