إيساف يقدم نصيحة لجمهوره
الأربعاء 08/يوليه/2020 - 06:54 ص
نادين نجدي
نشر الفنان إيساف صورة جديدة له عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى، لتداول الصور والفيديوهات "انستجرام".
وعلق على الصورة قائلًا: "من كان شيخه كتابه فخطؤه أكثر من صوابه" .
حازت الصورة اعجاب على اعجاب الجميع وعلق الجمهور قائلاً: "فعلا اللي يعتمد بس علي الكتب غلطه كتير فلازم سؤال أهل العلم ولا يعتمد على الكتب بس" وكتب معجب آخر: "ربنا يحفظك يا ايساف".
انتهى إيساف من تسجيل ما يقرب من 8 أغاني، وإنه كان ينوي طرحه خلال الفترة المقبلة، لكن أزمة فيروس كورونا جعلته يؤجل كل شيء.