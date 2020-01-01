ترامب: معدل وفيات كورونا في أمريكا انخفض بنحو عشرة أضعاف

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 06:02 ص
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
الفجر
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن معدل الوفيات بفيروس كورونا في بلاده، انخفض خلال الفترة الماضية بنحو عشرة أضعاف، وفقا لما أفادت قناة "العربية" في خبر عاجل.

وكشف إحصاء جديد نشرته وكالة أنباء رويترز، أن إجمالي إصابات فيروس كورونا المستجد، في الولايات المتحدة الأمريكية وصل إلى ثلاثة ملايين إصابة.

هذا، وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من 60 ألف حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقا لما أفاده به قناة العربية في خبر عاجل.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالميًا"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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