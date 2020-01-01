موعد مباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة









يحل نادي ليفربول ضيفًا ثقيلًا على نظيره برايتون، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.









وتقام مباراة ليفربول أمام برايتون، على أرضية ملعب فالمر.









موعد مباراة ليفربول أمام برايتون في الدوري الإنجليزي





ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة، العاشرة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الحادية عشر والربع بتوقيت الإمارات.





القناة الناقلة لمباراة ليفربول وبرايتون في الدوري الإنجليزي





وتذاع المباراة عبر قناة bein Sport hd 2.



