بعد لفظه من الأهلي.. رجب بكار يتشبث بالزمالك

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 05:12 ص
رجب بكار
رجب بكار
أمل الحلفاوي


وقع رجب بكار ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز على عقود انتقاله إلى نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


جاء ذلك بعدما أكد جهاز الكرة بالنادي الأهلي رفضه الكامل لفكرة التعاقد مع رجب بكار، ليحسم وجهته للقطب الآخر خلال الأيام القليلة الماضية.


ويمارس رجب بكار ضغوطاته على مجلس إدارة نادي بيراميدز، من أجل تسهيل خطوة انتقاله لصفوف القلعة البيضاء بالموسم الجديد.


ويأمل بكار في عدم وضع عراقيل مادية في الصفقة، بعدما قلت حظوظه في الحصول على فرصة للمشاركة بالموسم المقبل في ظل وجود أحمد فتحى وعمر جابر.


ووعدت إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور، رجب بكار بأنها ستقوم بإرسال عرض رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.

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