هنا الزاهد تكشف لـ"الإبراشي" تفاصيل التحرش بها ومطاردتها في الشارع (فيديو)

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 05:57 ص
بوابة الفجر

كشفت الفنانة هنا الزاهد، تفاصيل تعرضها للتحرش اللفظي بها قبل أيام، قائلة إن المتهمين كانوا يعلمون أنها هنا الزاهد، ويتلفظون بألفاظ خادشة وحاولوا إيقاف السيارة بعد ملاحقتها.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة " المذاع على الفضائية الأولي المصرية  تقديم الإعلامي وائل الإبراشي، أنها تلقت اتصالا هاتفيا من الأجهزة الأمنية وأخبروها بأنهم يبحثون عن السيارة التي ظهرت في الفيديو.

وأوضحت أن الأجهزة الأمنية اعتبرت الفيديو الذي قامت ببثه على مواقع التواصل الاجتماعي، بمثابة بلاغ رسمي.

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