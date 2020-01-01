وزير الدفاع البريطاني: نقدر دور السعودية في مواجهة مهددات الملاحة الدولية

الأربعاء 08/يوليه/2020 - 04:54 ص
بن والاس
بن والاس
الفجر
تلقى الأمير خالد بن سلمان، اتصالا هاتفيا من وزير الدفاع البريطاني بن والاس، بحثا خلاله سبل التعاون بين البلدين، وخصوصا في المجال الدفاعي، وعدد من الملفات الإقليمية.

وأكد "بن والاس"، حرص بلاده على تعزيز العلاقات الدفاعية مع السعودية، معربا عن تقديره لدور المملكة في مواجهة مهددات الاستقرار والملاحة الدولية.

وأفادت قناة "العربية"، بأن "بن سلمان" ثمن حرص بريطانيا على تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون الدفاعي.

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